Calciomercato: E’ufficiale..o’ tir a’ ggir diventa Canadese!

Per “o’ tir a’ ggir..” Tanto tuono’ che piovve ( avvenimento che non accade all’improvviso ma contornato da vari segni premonitori) e frase storica del filosofo Socrate, che racconta l’andamento di una trattativa, per alcuni giusta, per altri sbagliata, chi dice che abbia tradito, chi dice che De Laurentiis non l’abbia voluto, chi dice che lui voleva di piu, chi non voleva altro di diverso che restare a Napoli… insomma, in ognuna si ha ragione e si ha anche torto. L’unica certezza pero’, e non e’ un particolare, che da oggi fino alla fine del torneo in corso, si e’ gia’ certi che Lorenzo Insigne non e’ piu’un calciatore del Napoli! (ufficiale da oggi l’accordo con il Toronto). Devo dire che da addetto ai lavori, perdere un calciatore come Insigne, valore aggiunto del calcio italiano, e senz’altro una sconfitta per tutti, ma invito tutti gli addetti ai lavori, sperando in un loro cenno d’adesione, che le vittime non sono ne il Calcio Napoli, che ha tutto il diritto di non voler rinnovare ad Insigne, e lo stesso Lorenzo che vuole guadagnare di piu’ rispetto a Napoli ed e’ giustissimo, i tifosi pero’, e non credo di essere di parte, sono quelli che pagano, sia materialmente, tra biglietti, abbonamenti tv e quant’altro, che moralmente, perche’ “feriti” dal comportamento, poco professionale di entrambi i contendenti, nel gestire un addio che doveva e poteva essere diverso! Ma voi velo immagginate in uno stadio canadese esclamare “o’ tir a’ ggir..” (in Inglese The shot around) credo che il “povero” , si fa per dire, Lorenzo esclamerebbe lui “the shot che? ” chiaramente un modo per sdrammatizzarne la partenza, di un ragazzo cresciuto nel Napoli, ma forse giunto al momento del desio, visto che neanche dal club arrivava la ” fumata bianca”. Ora cio’ che conta e saper convivere civilmente tra due separati in casa, per il bene della squadra e dello stesso Insigne, ma soprattutto per la fiducia della gente e la loro fede verso questi colori, perche’ non bisogna mai dimenticare che i giocatori passano…la maglia resta, e allora..che c’e di meglio di un bel ricordo?

