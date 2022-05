Ecco il Monza, il mercato parte da Ounas!

Non e neanche arrivato che gia’ fa sentire la sua presenza, Il Monza, fresco di promozione leggendaria, con Berlusconi e Galliani alla guida, inizia a pensare in grande per la prossima stagione.

La Gazzetta dello sport, nella edizione odierna, parla di un mercato da Big, per i brianzoli, a cominciare da Adam Ounas, Algerino di proprieta’ del Napoli, e pare che Galliani ci stia facendo piu’ di un pensierino. Ma ne sapremo di piu’ nei prossimi giorni, la cosa certa e che il Monza non fara’ da comparsa in questo mercato

