Calciomercato, Ecco i quattro che servono al Napoli

Calciomercato da domani bollente, soprattutto in casa Napoli, alla disperata ricerca di calciatori funzionali al gioco di Mazzarri, ma anche motivati e pronti, per riportare quella voglia che sembra essersi smarrita’ in tanti ,e quel sorriso, ormai spento, sui volti dei Campioni d’ Italia uscenti

La finestra di gennaio però non offre chissà quale apertura di cessioni che davvero facciano la differenza, immaginiamo che i calciatori bravi difficilmente vengano lasciati partire, ma e altrettanto vero che tra esuberi e malumori, ed un po’di “corteggiamento”, potrebbe indurre il calciatore a vestire una maglia diversa in corso d’ opera.

Il Napoli chiaramente è chiamato ad operare sul mercato, in modo celere e mirato, sul rafforzamento della rosa a disposizione del Tecnico di San Vincenzo, parliamo di difesa e centrocampo dove servirebbero come il pane almeno 4 innesti, due per per reparto, di calciatori pronti e determinati con la voglia di far bene e “guadagnarsi il posto” nel club partenopeo.

Calciomercato: Napoli occorrono “4 cavalieri” per riprendere a lottare!

I nomi che circolano sono tanti, tra i difensori Mazzocchi e Faraoni come alter ego di capitan Di Lorenzo, Kiwior, Dragusin e Demiral per la zona centrale, anche se qui servirebbe un destro che sappia fare sia il centrale che coprire la mediana e sappia anche impostare il gioco dal basso.

Mentre a centrocampo i sogni sono due, Lazar Samardzic di proprietà dell’Udinese, che sembra essere vicino a vestire la maglia azzurra, e Teun Koopmeiners in forza all’ Atalanta, già seguito in estate ma con costi che hanno messo in fuga il patron del Napoli.

Dunque un Napoli con le porte girevoli in questa finestra di mercato, dove certamente il club di De Laurentiis e chiamato ad operare, anche in fretta, per cercare di mettere delle toppe alle tante falle estive apertesi già lo scorso luglio, scelte davvero scellerate d parte della Societa’, oggi visibili vista anche la classifica in campionato, Azzurri ottavi e fuori da tutto! Oltre che l’imbarazzante uscita contro il Frosinone i Coppa Italia al Maradona (0 a 4 per i Frusinati), e con una Supercoppa alle porte e con la Champions League con vista Barcellona!

La speranza e che l’ammissione di colpa del Presidente sia portatrice davvero di benefici in casa azzurra, e che sia di sprono al ritrovo della serenità in un gruppo che fino a sei mesi fa risultava essere la squadra più forte del campionato, lo Scudetto ne è prova fedele! mentre oggi sembra somigliare ad un puzzle con tanti pezzi mancanti e di difficile costruzione.

Quindi niente più alibi o chiacchiere da Bar, bisogna rimettere insieme i pezzi per salvare una stagione che sembra compromessa ma basterebbe poco per rimetterla in sesto. Organizzazione e determinazione, per ritornare quanto meno nella corsa alla zona Champions e ridare dignità ad uno tricolore troppo presto scucito dal petto!

