Calciomercato: Dries Mertens resta a condizone che…

Dries “Ciro” Mertens, 142 reti all’ attivo con la maglia del Napoli! Si trova di fronte ad un vero “rompicapo”, infatti sembra che se il Belga abbassera le sue “pretese economiche attuali” Adl potrebbe rinnovargli il contratto per un’ altro anno, altrimenti le strade di “CIruzzo “e del Napoli si separeranno a fine stagione. E quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport di oggi “Il suo contratto con il Napoli scadrà il 30 giugno, proprio come quello di Insigne, e sin dalla partita con la Lazio ha cominciato a lanciare messaggi chiari e tondi alla società. I rapporti con il presidente sono saldi, come testimonia il rinnovo biennale con opzione sulla terza stagione firmato nel 2020, ma ora i tempi sono cambiati e alla soglia dei 35 anni per chiacchierare di futuro bisognerà accettare l’idea delle nuove linee guida del club: abbattimento del monte ingaggi e dunque sostanziale riduzione dello stipendio (attualmente di 4,5 milioni più bonus)”.

