Calciomercato: Diramate le date della stagione 2022/23

.La FIGC ha comunicato in queste ore le date di apertura e di chiusura delle sessioni di calciomercato per la prossima stagione. La finestra estiva si aprirà come di consueto il primo luglio e terrà compagnia agli appassionati per tutta l’estate. Ci sarà tempo per ritoccare le proprie rose fino all’1 settembre. In inverno, invece, spazio alle trattative per tutto il mese di gennaio. Di seguito il comunicato.

“Il Consiglio Federale ha votato all’unanimità i termini di tesseramento per la prossima stagione agonistica, stabilendo le date della campagna trasferimenti da venerdì 1 luglio a giovedì 1 settembre 2022 per la sessione estiva e da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 per la sessione invernale”.

