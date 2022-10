Calciomercato: Demme ai saluti? Gia’ pronto il sostituto!

Diego Demme al passo d’addio? Possibile che a gennaio le strade del centrocampista tedesco e quella del Napoli si separino. L’ex allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, ai microfoni di 1 Station Radio ha parlato del possibile sostituto:

“Si fa il nome di Nandez? Sono due calciatori con caratteristiche diverse. Naithan è un calciatore più di fascia, meno palleggiatore, ma può giocare in un centrocampo a 3 come da mezzala, anche se è stato schierato da terzino in nazionale o anche come esterno alto. È stato determinante per la salvezza del Cagliari sotto la mia gestione”.

Il tecnico poi si è soffermato anche dell’exploit di Vicario e Cragno:

“Guglielmo ha esordito con me a San Siro, gran merito il suo che ha saputo dimostrare di crescere con il lavoro e la continuità. È maturato tanto in campo con la sua esperienza. Alla fine di quest’anno sarebbe pronto per fare un passo in avanti”.

“Cragno, invece, è un’ottimo portiere, ma non so cosa sia successo al Monza. Ha trovato la concorrenza di Di Gregorio, la scelta di Stroppa è stata confermata anche da Palladino. Ma ha le qualità per dimostrare il suo valore e tornare titolare”.

Ricordiamo che il centrocampista italo-tedesco, fu acquistato dal Napoli nel Gennaio 2020 dal Lipsia, su richiesta del tecnico di allora, Rino Gattuso, che lo preferi’ a Stanislav Lobotka, quest’ultimo oggi, imprescindibile dal centrocampo di Spalletti. Dimostrazione pratica che il calcio da, e il calcio toglie! Anche se va sottolineata la validita’ del ragazzo oltre che una professionalita’ cristallina, soprattutto per l’impegno quando chiamato in causa

