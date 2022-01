Ospina, rinnovo difficile: all’orizzonte c’è il Real

Sono gia’ 4 le stagioni che legano il portiere colombiano David Ospina ed il Napoli, ma sembrerebbe, come lo descrive nell’edizione odierna la Gazzetta dello Sport, che non sara’ rinnovato il contratto dell’estremo difensore azzurro. Il Napoli, il prossimo anno dovrebbe puntare su Meret e si parla anche di allungamento del contratto, probabilmente non crede che Ospina accetti di fare da “chioccia” al compagno, oltreche’, vi sono “sirene” spagnole che dicono di un’ interessamento forte del Real Madrid di Carlo Ancelotti, gia’ suo mister a Napoli, e probabilmente il Colombiano ha deciso di cambiare casa! Ma anche il Napoli sembrerebbe poco interessato al rinnovo. Ma ecco cio’ che ha pubblicato la Gazzetta dello Sport, nell’ edizione odierna, su questa notizia di mercato: “L’ingaggio di Ospina attualmente si aggira sui 2 milioni di euro. Il colombiano è alla quarta stagione in azzurro: il suo nome ultimamente è stato accostato al Real Madrid di Ancelotti, che lo ha allenato proprio a Napoli. Il futuro in azzurro appare comunque ai titoli di coda”.

