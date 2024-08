Calciomercato: Conte avrà Lukaku! Adl tra’ Afragola ed Osimhen. A prescindere dalla presenza del nigeriano, Antonio Conte, stufo probabilmente di questo stallo sul mercato, fa sentire il suo peso e prepara l’arrivo di Romelu Lukaku in maglia azzurra. Manna è già a lavoro con il Chelsea per far si che prima della gara di campionato, il 18 agosto contro il Verona al Bentegodi, l’attaccante belga possa riabbracciare il tecnico salentino, definito da tutti, il suo padre putativo.

Dunque risultata salutare la gita in Bike del tecnico con il suo staff verso il Monte Pratello, il gruppo ha usufruito di 36 ore di sosta allenamenti, convincendosi che fosse arrivato il momento di spingere, visto che Adl non prendeva posizione sulla mancanza di un attaccante, di reale funzione, al gioco di Conte

Calciomercato: Conte Bussa…Mentre Adl progetta il Centro Sportivo

Ma De Laurentiis, vi chiederete, come l’ha presa? Diciamo che la giornata era nata all’insegna del Centro Sportivo, incontro a Rivisondoli con il Sindaco di Afragola Antonio Pannone, trattasi di un progetto ambizioso con 12 campi in un’area di 25 ettari, sottolineandone anche i collegamenti, autoveicolari e su ferro, che ne consentono il raggiungimento del luogo in modo certamente agevole. Insomma fattibile, anche se bisognerà legalizzare il tutto, parliamo di terreni da espropriare (Privare qualcuno di una sua proprietà, per un fine di pubblica utilità o in seguito a sentenza esecutiva), dove ci si affiderà ad una società di trasformazione urbana per far si che i lavori possano partire entro la primavera del 2025! Si parla addirittura di strutture ricettive in loco.

Chiaro l’auspicio che tutto possa essere realizzato, sarebbe anche ora che il Napoli avesse una sua casa! visto il ventennio presidenziale ancora orfano di esborsi di personali verso la città partenopea anche per cicatrizzare definitivamente il rapporto di odio/amore verso l’imprenditore romano ed una parte della tifoseria azzurra! Praticamente detto Aurelio for President Forever

Calciomercato: Conte si muove, 4 i colpi in entrata, Adl messo al muro per Osi…mentre nasce il giallo Folorusho!

Ritornando all’ attualità, cioè il Napoli che sarà, tiene banco la vicenda Osimhen dove tutto il mercato futuro del club gira intorno alla sua cessione, e che non trova ancora appetibili compratori per liberare il presidente, oltre che il tecnico, da un problema di difficile gestione. Conte, intanto, chiede subito l’attaccante (Lukaku) anche in presenza del nigeriano, poiché gli impegni ufficiali sono ormai alle porte (Modena in Coppa Italia il 10 agosto e Verona alla prima di campionato il 18) ed al Napoli manca la punta…e non solo!

Potrebbero essere 4/5 le entrate, Brescianini, Gilmour e Neres, che andrebbero a sostituire le uscite probabili di Gaetano, Mario Rui, Cajueste e Ngonge (Occhio anche a Natan e Juan Jesus) e nelle ultime battute di mercato uno scambio Raspadori-Chiesa, che potrebbe il figlio d’ arte alla corte del tecnico salentino. Le prossime ore saranno decisive per lo snodo definitivo del mercato azzurro

Un’altra chicca di mercato, affare praticamente fatto poi saltato, che ieri ha creato scalpore tra addetti ai lavori e tifosi. Michael Folorusho, di rientro dalla buona stagione al Verona e fresco di rinnovo con il club azzurro, risultava essere gia’ un calciatore acquistato dall’ Atalanta, il Napoli avrebbe incassato 15 milioni piu 3 di bonus! poi saltata per il grave infortunio occorso a Scamacca (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro) che dirotta la Dea verso l’acquisizione di una punta! (Si parla di un altro azzurro, Il cholito Simeone)

Certo, a questo punto, appare chiara la probabile bocciatura del tecnico verso colui, che, ha detta di tutti, avrebbe ben figurato nel centrocampo futuro del Napoli, ovvero Michael Folorusho. Cos’altro aggiungere? Il mercato del Napoli appare sempre più chiaro, pur se al momento traspare nubi, Conte accelera e detta legge, con Adl con deve accettarne le condizioni, già dettate in presentazione, senza batter ciglio e stringendo i tempi, per far pervenire celermente il materiale richiesto al tecnico salentino. Amma’ fatica’ …aggiungendo Sta’ pe’ comincia’! Quindi ora partono i fuochi d’ artificio, sperando che il petardo non scoppi proprio tra le mani del patron azzurro. Il mercato continua…

