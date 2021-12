Calciomercato: chi comprerà il Napoli?

Il mese di gennaio si sta avvicinando e con lui quattro settimane di calciomercato in cui le società della Serie A, attraverso la compravendita di nuovi giocatori, rinforzeranno la propria rosa.

Il Calciomercato del Napoli

Una notizia delle ultime ore vede come protagonista il Napoli, il quale sembrerebbe aver messo gli occhi sul giocatore Lucas Digne, classe 93 e attualmente difensore dell’Everton (e della nazionale francese).

Da anni ormai il Napoli soffre per la mancanza di gioco nella fascia sinistra del campo. Dal 2017 infatti la squadra di Spalletti soffre per l’emergenza terzino destro, attualmente coperto da Mario Rui, il quale sta svolgendo una buona stagione, che da solo non può continuare a coprire.

Il Napoli sembrerebbe aver trovato in Digne il giocatore perfetto per giocare sulla fascia sinistra.

Il Napoli su Digne

Anche la Gazzetta dello Sport non ha dubbi in merito alle doti del difensore francese, sul quale scrive: “”Lucas Digne piace e pure parecchio, l’Everton lo cederà tanto da aver già preso il sostituto – Mykolenko dalla Dinamo Kiev -, gli agenti del francese si stanno già adoperando per trovare una nuova collocazione al loro assistito. Non ci sono solo Marotta e Ausilio sul francese: si è mosso pure il Napoli“.

Nel quadro delle compravendite, come su citato, non si sta muovendo solo il Napoli ma anche la capolista Inter. Tante sono le differenze tra le due squadre ma ciò che le accomuna è la modalità di acquisto del ventottenne: ” L’Everton vorrebbe monetizzare l’addio di Digne, con una cessione a titolo definitivo. Il sì dei due club italiani è invece legato a un’apertura per un arrivo in prestito, cosa che non sarebbe stata esclusa a priori dagli agenti.”

Ovviamente queste sono solo ipotesi, per scoprire le sorti del Napoli e della sua rosa dovremo aspettare solo il 3 gennaio data di inizio di questo difficile calciomercato.

