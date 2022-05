Calciomercato: Allan riabbraccia Sarri, arrivera’ a parametro zero

Allan potrebbe presto tornare a giocare in Italia, dove ritroverebbe uno degli allenatori con i quali ha reso di più in assoluto: Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli ed attuale coach della Lazio. Stando a quanto riportato dalla redazione del quotidiano ‘Il Messaggero‘, il mister dei capitolini avrebbe chiesto espressamente al Direttore Sportivo Igli Tare che uno dei rinforzi estivi per la Lazio del futuro risponda al nome di Allan o di Matias Vecino, entrambi profili a lui molto graditi.

Il mediano uruguaiano si svincolerà dall’Inter e, dunque, potrebbe arrivare a parametro zero. L’allenatore di Figline Valdarno avrebbe già ottenuto anche il via libera da parte di Allan a liberarsi a costo zero dall’Everton, nonostante abbia un altro anno di accordo con i Toffees.

