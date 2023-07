Calciomercato: Adl vuole lui per il Napoli…Un attacco Esplosivo!

Il Napoli di Rudi Garcia non sarà molto diverso – sul versante della rosa – rispetto a quello di Luciano Spalletti. Via Kim, arriverà un erede, ma presumibilmente non saranno tantissime le operazioni in uscita. Chi potrebbe andare via, ad esempio, è Hirving Lozano, esterno messicano per il quale potrebbero arrivare proposte interessanti per il club partenopeo e per lo stesso calciatore che ha necessità di confermarsi ad alti livelli in vista del prossimo mondiale nel 2026 che si giocherà anche in Messico. Per la corsia di destra da verificare anche la posizione di Matteo Politano il quale ha molte pretendenti, tra cui la Lazio di Claudio Lotito e di mister Maurizio Sarri.

Aurelio De Laurentiis in passato sognava Federico Chiesa, ma ora non è più lui in cima ai desideri del patron. Chi stuzzica la fantasia del massimo dirigente azzurro è Ademola Lookman, calciatore dell’Atalanta.

Nella stagione 2022/23, la squadra orobica ha segnato 71 gol: 3 autoreti e 68 marcature realizzate da 18 giocatori diversi e il migliore di tutti è stato proprio Lookman con 15 centri (22,05 per cento del totale). Acquistato dall’Atalanta la scorsa estate nerazzurra ha insaccato una rete su cinque della stagione più sei assist per i compagni. Servono almeno 30 milioni per strapparlo ai nerazzurri, ma il tridente Kvaratskhelia-Oismhen-Lookman sarebbe a dir poco esplosivo.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati