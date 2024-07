Calciomercato: Adl , Con Osi i Conti Non Tornano! Analizzando i fatti, il Napoli targato Conte, ha ingaggiato tre nuovi calciatori trattasi di Lorenzo Spinazzola, a parametro zero, lo scorso anno alla Roma, che si sta rivelando un’ottima freccia sulla fascia sinistra, Rafa Marin, dal Real Madrid, cresciuto rispetto al timido visto a Dimaro, e Alessandro Buongiorno, prelevato dal Torino, presentatosi ieri ai tifosi azzurri, con una conferenza stampa che ha mostrato intelligenza, caparbietà e determinazione, parole da leader che certamente faranno breccia nei cuori dei tifosi azzurri. Ma c’è ancora un tassello da chiarire, ed anche in fretta, parliamo di Victor Osimhen, per il quale ancora oggi esistono un susseguirsi di voci, ma ancora nessuna offerta che soddisfi a tal punto il Napoli da completarne la cessione.

Adl, in accordo con il procuratore del centravanti nigeriano, ha firmato un contratto fino al 2026 con un ingaggio di 10 milioni di euro l’anno, ed una clausola risolutiva di 130 milioni (120 per le squadre Europee). Chiaro cheil patron, al momento dell’accordo, non immaginava che fossero sorte tante difficoltà per la cessione del bomber, se soprattutto si pensa alla consapevolezza dei tifosi che stanno metabolizzando l’addio di Victor, ma che a tutt’oggi resta un interrogativo preoccupante, non solo per l’esoso esborso ma soprattutto per non ricapitare in errori già commessi nella stagione precedente.

Calciomercato: Adl con la miccia accesa…Cosa farà il patron?

Il Psg aveva anche un accordo con Osi, ma ora e in stand-by proprio perché’ manca il versamento totale della clausola, 120 milioni ricordiamolo, dove Adl sembra non voler far sconti forte dell’accordo con gli arabi del Al Alhi, pronti a versare l’intera clausola regalando ponti d’ oro al nigeriano. Di stamane anche la notizia, e sarebbe una vera chicca, di una proposta del Chelsea che riguarda uno scambio di prestiti tra Osi-Lukaku! Forse sarebbe una scelta che accontenterebbe entrambi, oltre a Conte che finalmente riavrebbe alle sue dipendenze il bomber belga, ma non certo Adl, che vorrebbe chiudere in suo favore l’intera posta, incassando, per poi reinvestire sul mercato.

Adesso resta da capire cosa vorrà fare De Laurentiis, anche perché’ la clausola, escluso gli arabi, appare una chimera per tutti, compreso il Psg, fermatosi a 90 milioni più un calciatore da scegliere nella rosa dei transalpini. Osi vuole la Premier oppure la Ligue 1, ma non certo l’Arabia, mentre Adl spinge, visto anche il pagamento dell’intera clausola, proprio per il paese del petrolio. Nel mezzo invece, Antonio Conte aspetta Romelu Lukaku, bomber prolifico quando ha lavorato con il tecnico salentino, e che attende solo un drin…per riabbracciare il suo padre sportivo!

La migliore scelta? Non spetta certo a noi dirlo. Ma una cosa va analizzata, partendo da dove tutto e cominciato, un procuratore (Roberto Calenda) che ha avuto mesi per poter soddisfare il proprio assistito, ha mostrato la pochezza nella gestione, ma certamente ha arricchito la sua provigione. Victor ha ottenuto l’ingaggio sperato, dopo un campionato non certo eccellente come quello dello scudetto, quindi realizzato senza sforzo. Ed infine resta lui, si Adl, che tra clausola e plusvalenza, cullando un sogno di mezza estate, ha subito una vera e propria, passateci il termine, supercazzola di mercato! Il calcio è in saldi…forse sarebbe ora che tutti tornassimo con i piedi ben saldi a terra…altrimenti saremmo costretti a trasportare tutto il baraccone in Arabia…Che Allha ci illumini! Salàm

