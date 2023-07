Calciomercato, a breve il Napoli potrebbe annunciare il sostituto di Kim Min-Jae!

“A breve, il Napoli potrebbe stringere per un difensore, considerando che la sua clausola di Kim Min-jae, adesso, può essere attivata”. Dal 1 al 15 luglio, infatti, ogni momento è quello buono per l’addio del coreano, come evidenziato dalla redazione di Radio Marte: “Il Bayern Monaco pagherà circa 60 milioni di euro per averlo. Si attende soltanto la formalizzazione dell’offerta. E’ questione di tempo”. Dando per assodata la partenza del numero 3 azzurro, tutti si domandano: chi potrà sostituirlo? Diversi gli indiziati, secondo l’emittente campana.

“Scalvini, Danso e Itakura sono tra i nomi valutati più seriamente. Le Normard è caro: Garcia lo conoscerà, ma costa troppo. Possibile che la scelta, alla fine, cada proprio sul giapponese Itakura”.

Al momento, però – è bene chiarirlo – “non c’è un nome più avanti di altri. Si ragiona su una serie di profili, e questi comprendono Le Normand, Scalvini, Itakura e qualcun altro. Danso? L’austriaco non è mai stato ai primissimi posti, in pole position, ma rientrava in una rosa più ampia nella quale, attualmente, ha perso delle posizioni. A giorni, ormai, potrebbe essere annunciato il nuovo centrale del Napoli”.

