Calcio Scommesse, per Fagioli trovato l’accordo sullo sconto di pena

Nicolò Fagioli e la FIGC hanno raggiunto un accordo. Il centrocampista della Juventus, che è stato il primo nome a emergere nell’inchiesta sulle partite truccate, ha deciso di accettare il patteggiamento con la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Questo comporterà probabilmente una sospensione di 7 mesi.

Fagioli, in relazione al caso di partite truccate che ha coinvolto diversi giocatori italiani e di Serie A, si era volontariamente autodenunciato. Il centrocampista classe 2001 avrebbe raggiunto un accordo con la Procura di Torino per un patteggiamento e, in attesa di conferme ufficiali, sembra che all’orizzonte ci sia una sospensione di 7 mesi. Pertanto, la stagione è finita per il centrocampista della Juventus.

