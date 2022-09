Calcio “Ostaggio di Marionette”

Il mondo del calcio vive, in ostaggio di Marionette, un “cataclisma di interessi” che rasenta davvero il ridicolo, mettendo in discussione un sistema, che sarebbe dovuto essere certamente perfezionato, ma che fino a Domenica sera, al 95’ minuto di Juventus-Salernitana, era stato definito da tutti, anche se l’Italia, dal Re, a Garibaldi, a Mussolini…e tanti altri, e il paese che si sa vendere al migliore offerente! Una vera e propria “manna dal cielo”

Ora mi chiedo, e vi chiedo, non e bastata la rinuncia, per tanti anni, ad essere ostaggi della famiglia Agnelli, con la Fiat, che e stata l’industria piu’ pagata dagli Italiani, e il caro Avv.to, pace all’anima sua, con la scusa della chiusura, teneva scacco il paese? Si vede che in Italia, vige la legge del canguro, siamo contenti quando lo prendiamo…in quel posto!

Adesso capirete perché una noce in un sacco non fa rumore, sia un detto , quanto meno, imperfetto, visto il putiferio che il calcio, ormai non più un gioco, ma una vera e propria industria, che non lascia scampo ad alibi, e questa parentesi, davvero sclerotica, ne fa capire senso e misura, oltre che una vera e propria pattumiera, che è il caso Var allo stadium.

Calcio, Var, Poi…

Che la Juventus sia stata sempre impelagata in situazioni scandalosamente nascoste, lo sa tutto lo stivale, compreso chi ancora tifa per una squadra che con calciopoli sarebbe dovuta sparire dai radar calcistici!

Ma che le testate giornalistiche, tv a pagamento, ricordiamo che pagano anche i tifosi di Empoli, Lecce, Cremonese, Monza, tanto per rammentare, eppure quando succede a loro, Il Var va bene cosi com’e’!

Mentre nel caso specifico, addirittura l’ AIA si smuove per chiedere scusa…ma di cosa? A chi?…Ai tifosi della Salernitana che dopo 5’ minuti non hanno avuto un rigore solare su Piatek? Oppure all’ Inter, e non solo, che perde in casa una gara dove ci sarebbero dovuti essere due Espulsi, Pjanic su tutti? Correva l’anno 2018!…E sentire i piagnistei di tuttojuve, che addirittura parla di regolamento personale che ha valenza fino al 90’, ma al 95’ non si può annullare il gol…Vi rendete conto della mentalita’ di questo sistema?

Io personalmente, e credo di aver ragione, vedo la baldanza della troppa sicurezza, verso un sistema omertoso, mi riferisco a stampa e tv, colluso e controllato da chi oggi, non dice la reale storia, e cioe’, sulla carta chi era la più forte?…Ma questo sarebbe un discorso troppo vasto, in Europa, per il nostro paese, solo il Milan ha dettato legge, e se si giunge ad una finale e si perde, non ci si va nascondendo, come fanno la maggior parte dei tifosi legati a questi colori, mentre in Italia si vince, perche’ il cosiddetto sistema, lo si gestisce a proprio piacimento! Ti piace vincere facile? Bene, allora si faccia una scissione, fateli giocare da soli, purche’ finisca questo teatrino becero che ancora una volta incorona, stampa e tv Italiana, come soldatini atti all’ ordine dello Zar!

Chiudiamo questo teatrino!

Per il sottoscritto, il Var, e l’unico mezzo che puo’ frenare questa emorragia continua di un sistema, ormai, malato terminale! Basterebbe dare i mezzi e l’organizzazione giusta, tipo l’ arbitro viene da fuori, e si sa un’ ora prima il nome del direttore di gara e dei collaboratori Var, visto che per tanti anni abbiamo voluto la moviola in campo.

Smettiamola con questi spettacoli, imbarazzanti e puerili, e cerchiamo, finalmente, di dare al calcio, la vera e corretta immagine che gli spetta!

E diamo la possibilità di competere a tutti! E che vinca il migliore. come dice un noto giornalista napoletano, lo sport e rispetto, rispetta lo sport…E a Mercenaro, di fare carriera come a Casarin, Pairetto, Paparesta, Rizzoli,..e chi piu’ ne ha…chieda all’ agenda della famiglia Agnelli!

