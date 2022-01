Altra” bella notizia” aririva in casa Napoli, stavolta e la Coppa D’Africa che fa notizia, infatti una nota della societa’ conferma “Kalidou Koulibaly impegnato con la propria nazionale in Coppa d’ Africa, e risultato positivo al Covid -19, il calciatore, regolarmente vaccinato, e’ asintomatico, ed osservera’ il periodo di isolamento come da protocollo stabilito” qesto il comunicato della societa’ di De Laurentiis

