Calcio in lutto, è morto Sinisa Mihajlovic. Uomo vero, In un mondo di banditi!

Aveva solo 53 anni, e tanta voglia di vivere, Sinisa Mihajlovic, aveva lottato ben oltre i 90’ minuti, ma purtroppo, è giunta la notizia che nessuno si aspettava. Lascia la moglie Arianna, fedele compagna di vita, presente fino al suo ultimo respiro, rarita’ nella società attuale. Oltre ai figli, Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, ma soprattutto, lascia un vuoto, l’uomo Sinisa, che non solo ha dimostrato come si affronta la vita, anche nella sofferenza personale, e tutto l’ amore e passione che ha dato ad uno sport, che oggi e solo un business, infangato anche da un Mondiale, che di calcio ha ben poco da dire!

Sinisa Mihajlovic, l’uomo che lottava…per un pallone!

Era il 13 Luglio del 2019, “la battero’ giocando all’ attacco”, quando annuncio’ della sua malattia alla stampa, ed uso’ queste parole per affrontarne le conseguenze, dove, in quel momento per chiunque, tutto poteva sembrare buio, ma non per lui, che ha sempre amato e rispettato il bene piu’ grande in suo possesso!

Il Calcio, il Bologna…Napoli! Il calciatore generoso che amava tutti…

Sinisa aveva iniziato la carriera da calciatore in patria, nell’allora Jugoslavia. Figlio di madre croata e padre serbo, era nato a Vukovar ma cresciuto nella vicina Borovo, dove aveva mosso i primi passi da giocatore prima di passare alla Vojvodina. Nel 1990 il grande salto alla Stella Rossa Belgrado dei fenomeni, quella di Savicevic, Prosinecki, Stojanovic, Jugovic, con cui vinse la Coppa dei Campioni battendo in finale al San Nicola di Bari l’Olympique Marsiglia. Arrivò in Italia nel 1992 firmando con la Roma. Il nostro Paese sarebbe diventato la sua seconda patria. Dopo i giallorossi, Sampdoria, Lazio e Inter. Sempre vincendo qualcosa o lasciando comunque il segno. Magari con una delle sue micidiali punizioni.

titoli nazionali con la Vojvodina (89) e Stella Rossa (91 e 92), due scudetti con Lazio (2000) e Inter (2006), 4 Coppe Italia con Lazio (2000 e 2004) e Inter (2005 e 2006), 3 Supercoppe italiane con biancocelesti 98 e 2000) e nerazzurri (2005). Con la Stella Rossa, oltre alla Coppa Campioni, nel 1991 arrivò anche l’Intercontinentale. Una Coppa delle Coppe con la Lazio nel 1999, una Supercoppa europea . Iniziò la carriera da tecnico come vice di Mancini all’Inter, per passare poi a quella che sarebbe stata la sua prima e ultima panchina da allenatore, il Bologna. Poi Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino.

Ma va soprattutto ricordato, e non ha giocato e allenato la squadra azzurra, un amore viscerale per Napoli, dove anche nelle sue ultime interviste da tecnico rossoblu’, auspicava la vittoria finale del campionato, per regalare una gioia a quel popolo, che l’Italia intera vuole distrutta dal Vesuvio!Altro che chiavi della citta’…Quest’uomo è il simbolo di un calcio ormai distrutto, dove la fantasia e la passione, lasciano il posto a petroldollari e truffatori liberi perché ricchi… e distruttori di sogni!

Sinisa, non e ‘un Addio, ma solo un arrivederci…

Oggi, caro Sinisa, consentimi di scriverti con il tuo, in me c’e’ tanta rabbia, tristezza, lacrime, ma c’e’ anche tanta voglia di dirti Grazie! Perche’ , oltre a lasciare un vuoto indelebile, ci hai insegnato i veri valori della vita, che lo sport in cui hai sempre creduto ed amato, ti ha insegnato:

IL RISPETTO! L’ UMILTÀ’! LA LEALTA’! LA FORZA E LO SPIRITO, tutti sentimenti che ti hanno dato la spinta fino ad oggi, per non mollare! Il calcio perde un uomo vero, il mondo perde un uomo vero…Ma io ne guadagno un esempio da seguire anche nella vita privata, dove il valore della famiglia dovrebbe essere il culto per tanti che scappano al primo intoppo! Di come si affronta la si sviluppa, la si cresce, e renderla tale. Sarò soggetto a critiche? Non me ne puo’ fregare di meno! Se la verità non piace non è certo mio il problema! Giusto Sinisa?

Io sono certo che ora le tue sofferenze saranno finite! E sarai tu stesso, proprio come hai fatto qui, a dare la forza giusta per andare avanti ai tuoi cari. E sono e sono altrettanto sicuro che tu, Diego, Paolo Rossi, starete deliziando tutti, con le vostre prodezze ed il vostro amore verso il calcio. Ciao e buon viaggio caro Sinisa, Leone di carattere e nobile di cuore, Proprio come Diego, ti custodiro’ come il piu’ grande dei tesori, affinche’ la mia preghiera’ giunga fino al cielo, e possa darti lucentezza perpetua come una stella che illumina la terra!

Cerchiamo d’ imparare qualcosa…

Buon viaggio Mister…

