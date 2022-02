Cagliari-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli sbarca in Sardegna con l’intenzione di conquistare l’intera posta in palio, unica soluzione ancora contemplabile in chiave Scudetto.

Dal canto suo, il Cagliari ha mandato segnali incoraggianti in ottica salvezza, conquistando due pareggi e una vittoria. Tra l’altro, assai prestigiosa e significativa, perchè ottenuta in casa dell’Atalanta. Gli ultimi risultati hanno generato un certo entusiasmo nell’ambiente rossoblù. Ed i tifosi potrebbero rappresentare la classica arma in più. Si giocherà, infatti, con la Unipol Domus aperta al 75 per cento della capienza.

Qui Cagliari

Nel Cagliari migliorano le condizioni dei tanti giocatori acciaccati. Mazzarri aspetta l’ok dello staff medico per sciogliere i dubbi di formazione. Chiaramente, studia le contromosse, qualora non riuscisse a recuperare tutti quelli che in settimana si sono aggregati soltanto parzialmente al gruppo: Pavoletti, Marin, Lykogiannis, Lovato e Carboni.

Ha accelerato i tempi di recupero Lovato (uscito anzitempo a Empoli per un fastidio al flessore della coscia sinistra), che comunque resta in forse per oggi. Continua il lavoro personalizzato per Nandez, che dunque salta anche il Napoli.

Per il resto, scelte obbligate o quasi. Davanti a Cragno, dovremmo vedere oltre a Goldaniga, due tra Ceppitelli, Obert e Altare.

A centrocampo, presumibile la conferma in blocco dei 5 visti nelle ultime due partite: da destra verso sinistra, Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert e Lykogiannis. Con un piccolo dubbio tra il greco e Baselli. In tal caso, Dalbert scivolebbe sulla fascia sinistra.

In avanti, Pavoletti accanto a Joao Pedro.

Qui Napoli

Assenze varie ed assortite limitano le scelte di Spalletti. Insigne non è partito con la squadra in seguito ad un affaticamento alla coscia destra accusato nell’ultimo allenamento a Castel Volturno, prima di imbarcarsi sull’aereo per la Sardegna.

Il tecnico toscano, fortemente intenzionato a presentare più o meno la stessa formazione mandata in campo a Barcellona, è obbligato a stravolgere almeno il reparto d’attacco partenopeo.

Ma procediamo con ordine. Torna Ospina tra i pali. L’unico dubbio, al momento, riguarda l’eventuale potenziale ballottaggio là davanti. Con la presenza di Mertens dal primo minuto, al posto di Osimhen.

Difficile l’ipotesi alternativa, cioè Ciro alle spalle del nigeriano, nel tridente di appoggio all’unica punta. Con Zielinski che scala in mediana. C’è da sostituire Anguissa. Ovviamente out, dopo l’infortunio rimediato al Camp Nou (lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra), che dovrebbe tenerlo fermo ai box circa un mese. Il posto del camerunese, tuttavia, sembra destinato a prenderlo Demme.

Anche Politano non ce la fa. Quindi, considerando pure la concomitante assenza del Capitano, si profila l’uso contemporaneo di Ounas ed Elmas. Sulla destra l’algerino; sul lato opposto il macedone.

Rimanendo in tema lungodegenti: per rivedere in gruppo Tuanzebe, Lobotka e Lozano serve, invece, più tempo.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Ceppitelli, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Pereiro, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Demme; Ounas, Zielinski, Elmas; Mertens. Allenatore: Spalletti.

