Cagliari-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Cagliari ospita il Napoli all’Unipol Domus per la quarta giornata di Serie A: fischio d’inizio alle ore 18. I rossoblù sono ancora a secco di vittorie. Infatti hanno collezionato due pareggi e una sconfitta, palesando pure una certa sterilità offensiva: l’unico gol segnato è quello di Piccoli contro il Como. La squadra di Nicola arriva dalla sconfitta per 1-0 contro il Lecce. Mentre gli azzurri vengono da due vittorie consecutive, contro Bologna e Parma, superato in extremis, grazie a una entusiasmante rimonta nel finale.

Qui Cagliari

Davide Nicola deve fare sicuramente a meno di Prati, dopo la botta alla caviglia rimediata a Lecce. Il tecnico dovrebbe apportare almeno un paio di modifiche. Innanzitutto, recupera Zortea, che dunque si candida per occupare lo slot sulla destra, in luogo di Azzi. Anche Gianluca Gaetano spinge per una maglia da titolare nella sfida contro la sua ex squadra. Un inserimento decisamente sostanziale dal punto di vista tattico, poichè potrebbe agire nella doppia veste di mezzala, oppure alzarsi di qualche metro sulla trequarti, alle spalle della coppia d’attacco. Formata da Piccoli e Luvumbo. A completare il centrocampo, Deiola assieme a Marin, con Augello sulla fascia sinistra. A proteggere Scuffet, il trio formato da Palomino (in vantaggio su Zappa), Mina e Luperto.

Qui Napoli

Antonio Conte si gioca subito la carta Lukaku: una manciata di minuti all’esordio contro il Parma hanno dimostrato cosa può dare Big Rom al Napoli. Il suo gol, del resto, ha ispirato l’entusiasmante rimonta nei minuti finali con i Ducali, permettendo agli azzurri di centrare il secondo successo consecutivo in campionato. Per il resto, il tecnico salentino non dovrebbe apportare ulteriori cambiamenti all’undici di partenza, nonostante in panchina scalpiti McTominay, reduce da sontuose prestazioni con la Scozia, nella pausa destinata alla Nations League. A proposito di nazionali, Anguissa e Spinazzola dovrebbero giocare dal primo minuto. Lo stesso Neres, finora devastante in uscita dalla panchina, pare aver perso inizilamente quello che ormai è diventato un ballottaggio con Politano.

Insomma, il classico 3-4-2-1 degli azzurri vedrà Meret in porta, con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno a comporre la tradizionale linea a tre. A centrocampo, come dicevamo, il camerunese a far coppia con Lobotka. Laterali a tutta fascia Mazzocchi a destra e Spianazzola (in vantaggio su Olivera) a sinistra. In attacco, Lukaku supportato alle spalle da Kvara e Politano.

Le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Nicola.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Conte.

