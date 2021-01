Gattuso: verso Cagliari la parola d’ordine è flessibilità

Chi volesse spiegare la dottrina calcistica di Gennaro Gattuso dovrebbe usare parole semplici. Chiaramente, la base di partenza non potrebbe che essere la precisa volontà dell’allenatore di avere per il suo Napoli sempre il pallone tra i piedi.

La pretesa di dominare il gioco attraverso il giropalla è comunque una descrizione troppo lapidaria. Perché abbraccia, sintetizzandola, l’idea per cui il possesso viene considerato l’unico strumento attraverso il quale si fa calcio.

Ovviamente, questo tipo di approccio è genericamente rintracciabile in tutte quelle squadre che impostano il proprio piano gara sul mantenimento dell’attrezzo. Nonché sulla modulazione dei ritmi strettamente connessi alla sua gestione.

Le varianti al “suo” calcio proposte da Gattuso

Non sempre, tuttavia, questo concetto è sinonimo di strategia offensiva.

Generalmente, infatti, ad una dinamica propositiva, si associa anche un atteggiamento orientato alla riconquista attiva.

Caratteristica nient’affatto riconducibile al Napoli attuale.

Maggiormente teso a forzare gli squilibri difensivi dell’avversario unicamente in virtù del possesso. Eppure funzionale a sfruttare gli errori e gli spazi eventualmente concessi agli azzurri.

Un criterio “difensivo”, dunque, non particolarmente proattivo. Sebbene declinato in modo differente.

Niente aggressione asfissiante. Al contrario, una disposizione degli uomini sul terreno di gioco, adattata allo schieramento della controparte.

La cd. “flessibilità posizionale”, per rispondere meglio alle esigenze del pressing.

Ecco che i partenopei, quindi, cambiano modulo da una partita all’altra. All’interno dello stesso match. Se non, addirittura, nelle due fasi in cui si articola il gioco.

Innanzitutto evitare le imbucate centrali

La filosofia di Ringhio è quella di fare densità centrale, proteggersi dall’imbucata, orientando le giocate in costruzione degli avversari verso le zone esterne. Soltanto a qual punto, ed in quella specifica porzione di campo, scattare la pressione.

La foto estrapolata dalla gara con la Lazio è emblematica. Evidenzia l’esagono interno disegnato dal Napoli: con le due punte, i due interni e i due esterni di centrocampo stretti e corti. Tutti fortemente orientati alla copertura delle linee di passaggio e al controllo degli spazi.

Ovviamente, per raggiungere questi obiettivi, Gattuso ritiene controproducente vincolarsi a un unico modello tattico. Così si spiega l’ossessiva alternanza tra 4-3-3 e 4-2-3-1.

La rigidità è abiurata dalla parti di Castel Volturno. Si privilegiano, invece, varianti tra la fase di possesso e quella di non possesso. Strettamente connesse alle esigenze generali degli azzurri e specifiche della partita.

Due ipotesi di formazione per domani

Chiaramente, a spostare gli equilibri, poi sono sempre i calciatori.

In quest’ottica, in vista della ripresa del campionato, l’allenatore sta preparando la trasferta di Cagliari lavorando ad una duplice ipotesi.

In effetti, domani pomeriggio non è ancora certa la presenza di Demme. Il tedesco, durante la pausa per le festività, ha proseguito a tappe forzate nella tabella di marcia stilata dallo staff sanitario per recuperare dall’infortunio patito contro il Torino.

Il questi giorni l’ex Lipsia ha alternato al lavoro in gruppo, quello personalizzato in palestra. E la sua presenza, allo stato attuale delle cose, appare tutt’altro che scontata.

Un dilemma di non poco conto. Perché con Demme costituisce l’ago della bilancia, all’interno della flessibilità posizionale del Napoli.

In sua assenza, cambia necessariamente la mediana. Niente metodista, basso davanti alla difesa, a fare da ideale equilibratore alle due fasi.

Bensì un centrocampo meno che dedito alla copertura. Magari maggiormente a suo agio nella costruzione dell’azione, in virtù della qualità nel palleggio del trio composto da Fabiàn Ruiz, Bakayoko, e Zielinski.

La strategia sarebbe palese: superare l’aggressività dei sardi, e provare a colpirli sfruttando gli spazi liberati per effetto del giropalla…

Per approfondire

Segui anche PerSempreCalcio