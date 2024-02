Cagliari-Napoli: le formazioni ufficiali

Calzona esordisce in Serie A contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Alla Unipol Domus la sfida è tutt’altro che semplice: entrambe le squadre cercano punti importanti. Il Napoli cerca punti importanti in ottica obiettivo Champions League, prima di recuperare la gara con il Sassuolo ed ospitare la Juventus: tre match importantissimi per Calzona e per il futuro dei partenopei. Gli uomini di Ranieri però cercano di smuovere la classifica per avvicinarsi alla zona salvezza e la vittoria manca da più di un mese.

Ecco gli 11 titolari scelti da Claudio Ranieri:

(4-4-2): Scuffet, Nandez, Dossena, Mina, Augello, Deiola, Makoumbou, Gaetano, Jankto, Luvumbo, Lapadula.

Ecco invece l’11 scelto da Francesco Calzona:

(4-3-3-): Meret, Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

