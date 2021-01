Napoli show: asfalta il Cagliari e sale al quarto posto

By

L’anno nuovo si apre con il botto. Il Napoli domina il Cagliari, ma a confortare Gennaro Gattuso, al di là dell’adrenalinico poker servito ai rossoblù, c’è la consapevolezza che all’alba del 2021 la squadra cominci finalmente a comprendere le idee dell’allenatore.

Ovviamente, non poteva esserci ripartenza migliore, dopo la sosta per le festività.

La sensazione che gli azzurri si siano ritrovati non è campata in aria. Soprattutto alla luce del modo con cui hanno letteralmente asfaltato i sardi. Ritrovando d’incanto alcuni degli indirizzi tattici pretesi da Ringhio.

Recupero, intensità e costruzione

A confortare la prestazione del Napoli, innanzitutto, la volontà di recuperare con costanza ed in maniera attiva il pallone. Situazione resa ancora più evidente dall’altezza media dell’aggressione.

I partenopei hanno deciso di approcciarsi da subito al match pressando alto. Pronti, tuttavia, in fase di non possesso, a controllare lo spazio interno e chiudere le linee di passaggio verso i trequartisti sardi, compattandosi sotto la linea della palla.

Poi una rinnovata voglia di aumentare complessivamente l’intensità da imprimere al gioco. Scandendo i tempi del giropalla ad un ritmo sicuramente superiore rispetto alle ultime uscite.

Quello che davvero ha impressionato, però, è la scelta di favorire la costruzione bassa, chiedendo a Fabiàn Ruiz e Insigne dei movimenti specifici, orientati a cucire la manovra dentro la propria trequarti. Creando – de facto – continuamente la superiorità numerica in mezzo al campo.

Almeno apparentemente, i compiti richiesti da Gattuso allo spagnolo ed al folletto di Frattamaggiore erano sostanzialmente gli stessi. Cioè, quelli solitamente assegnati nel 4-2-3-1.

Movimenti opposti per disorientare i sardi

Ovvero, per l’ex Betis, abbassarsi a ricevere il pallone e iniziare a produrre calcio, con qualità e lucidità. Mentre Lorenzinho avrebbe dovuto incidere sulla catena di sinistra. Esaltandosi personalmente. Oppure favorendo il gioco in coppia con Mario Rui.

Diversa, invece, l’interpretazione delle funzioni che hanno assolto. Determinando profondamente sulle sorti della partita.

Per esempio, rispetto alle precedenti occasioni, in cui Fabiàn si divideva con Bakayoko il cono di luce centrale, coprendosi reciprocamente, quando l’altro accorciava in avanti, oggi s’è andato a trovare una “mattonella” esterna dalla quale ha letteralmente dominato.

La giocata era semplice. Ma Di Francesco non è riuscito a trovare idonee contromisure per disinnescarlo.

Quando Ospina cominciava l’azione, lo spagnolo si defilava a destra. Un movimento studiato ad arte affinchè Fabiàn si smarcasse. Nel frattempo, i centrali difensivi cominciavano a girare l’attrezzo. Svuotando il centro, lo spagnolo poteva ricevere liberamente e dialogare con Di Lorenzo.

Tutto funzionale a mettere palla in profondità, nello spazio alle spalle della pressione cagliaritana, attivando un pimpantissimo Lozano.

Sul lato opposto, al contrario, Insigne stringeva tantissimo, per ricevere all’interno. Occupando una posizione ibrida, quasi da regista aggiunto. Assai collaborativo nella produzione del gioco e nella risalita della palla.

Napoli, la strada è quella giusta

In definitiva, al netto della qualità di alcune giocate messe in atto dai singoli, oggi il Napoli ha impressionato sul piano collettivo.

Perché gli azzurri sono stati in grado di mettere in difficoltà i padroni di casa, dilatando le distanze orizzontali alla squadra di Di Francesco. Rendendo molto difficile ai rossoblù la contemporanea tutela dell’ampiezza. A vantaggio dei cd. half spaces. I mezzi spazi , saturati egregiamente dagli uomini di Gattuso.

Del resto, la presenza di tanti giocatori dalle indubbie abilità tecniche, alle spalle di un centravanti come Petagna. Magari poco bello da vedersi. Nondimeno, utilissimo nello svolgere un lavoro oscuro, ha oggettivamente messo in grande difficoltà la struttura difensiva del Cagliari.

