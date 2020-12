Come indole, il Napoli è poco orientato ad alzare il pressing per cercare di recuperare la palla in zone di campo assai avanzate.

Piuttosto che aggredire, scalando in avanti in base alla posizione del pallone, infatti, gli azzurri preferiscono assumere un atteggiamento attendista e conservativo.

L’intento è chiaro: compattarsi, mantenere un baricentro medio-basso, con le linee strette e corte. Affinchè si riduca al minimo il rischio di subire l’imbucata centrale.

Il compromesso di Ringhio

Così facendo, la squadra di Gennaro Gattuso lascia l’iniziativa agli avversari.

Ovviamente, è una scelta che l’allenatore ha dovuto fare, arrivando ad un compromesso tra la sua filosofia calcistica e gli uomini a disposizione.

In sostanza, l’idea di fondo è insistere sul giropalla intensivo, perché esasperando la caccia al pallone con più uomini, il centrocampo rimarrebbe in costante inferiorità numerica.

A questo punto, però, è opportuno analizzare, dal punto di vista tattico, quali potrebbero essere le tematiche da sviluppare alla ripresa del campionato, nel match post festività natalizie, contro il Cagliari.

Partendo dal presupposto che un ruolo fondamentale nella fase di possesso degli isolani viene svolto dai terzini. Che si alzano fino all’altezza della mediana, rimanendo comunque molto larghi, favorendo lo sviluppo della manovra in ampiezza.

Ciò costringe il Napoli, per impostazione dottrinale orientato a rinunciare al pressing in modo organizzato, ad abbassare molto gli esterni.

In quest’ottica, a seconda di come Gattuso deciderà di interpretare la gara, Lozano e Insigne dovranno sobbarcarsi un surplus di lavoro.

Demme equilibra il Napoli

L’ago della bilancia, tuttavia, rimane Demme. L’infortunio patito con il Torino pare sia in via di smaltimento. In ogni caso, la sua presenza, allo stato attuale delle cose, appare tutt’altro che scontata.

Un’assenza che complicherebbe non poco i piani di Ringhio.

Effettivamente, il posto del metodista tedesco, ma non il ruolo che gli è più naturale, ovvero il pivote davanti alla difesa, verrebbe preso da Fabiàn Ruiz.

Un dilemma tecnico-tattico di non poco conto. Perché con Demme, in fase di non possesso, il Napoli serra i ranghi, difendendosi con un 4-1-4-1. In cui El Chucky e Lorenzinho diventano dei veri e propri laterali aggiunti.

Al contrario, le rotazioni di un centrocampo composto da Fabiàn Ruiz, Bakayoko, e Zielinski, un trio funzionale alla costruzione dell’azione, ma meno dedito alla copertura nelle fasi di difesa posizionale bassa, potrebbero creare difficoltà nel disinnescare il gioco in ampiezza del Cagliari.

Al quale Ringhio opporrebbe il movimento a scalare in avanti dei propri terzini.

Fondamentale, a quel punto, sarà leggere la posizione dei tre offensive players sardi quando attaccano lo spazio alle spalle del laterale azzurro uscito in pressione.

Nonché, lo scivolamento verso la propria porta di Manolas e Maksimovic, teso ad assorbire l’attacco alla profondità di Simeone, che costringe i due centrali a una fastidiosa corsa all’indietro.

