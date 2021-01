Napoli: in Sardegna alla ricerca della verticalità perduta

By

L’infortunio di Mertens e la positività al Covid di Osimhen riducono all’osso le potenzialità offensive del Napoli. Per domani, infatti, Gennaro Gattuso dovrà fare affidamento esclusivamente su Petagna e Llorente.

Ringhio, dunque, riparte dall’ex Spal e dal suo alter ego spagnolo per cercare di scardinare la retroguardia del Cagliari.

Obbligando la squadra a diversificare la sua idea di calcio. Quella che originariamente aveva spinto l’allenatore a puntare sulla verticalità, per sfruttare le caratteristiche tecnico-tattiche del nigeriano. Nonché, la capacità di cucire il gioco tra le linee del belga.

Quando la profondità spacca le partite

Non a caso, una delle partite più esaltanti di questo inizio di stagione è stata contro la Roma, che ha abbassato consapevolmente il proprio baricentro, rinunciando aprioristicamente al pressing.

Favorendo così il giropalla del Napoli. Abile nel trovare con frequenza le imbucate alle spalle del centrocampo giallorosso.

Nella foto, per esempio, l’atteggiamento passivo dei capitolini permette a Manolas di trovare facilmente Fabiàn Ruiz. La ricezione fra le linee, priva di qualsiasi pressione, favorisce lo sviluppo in verticale dell’azione. Con Lozano che stringe la posizione, e aggredisce la profondità. Mentre Ciro abbassa la linea difensiva, attaccando lo spazio fra i due centrali.

Attualmente gli azzurri, disponendo esclusivamente di un certo tipo di offensive player, il classico centravanti posizionale, sono quasi costretti a manovrare in maniera più ragionata. Piuttosto che andare rapidamente in profondità, alla ricerca dell’uomo libero alle spalle della linea di pressione avversaria.

L’intensità del Napoli connessa ai movimenti senza palla

Chiaramente, il ritmo attraverso il quale il Napoli gestisce il possesso è strettamente connesso al comportamento di Petagna.

Il Bisontino, quindi, influisce sui movimenti offensivi del reparto, condizionando lo sviluppo della manovra all’intera squadra. Orientata ad attuare un calcio maggiormente riflessivo, incentrato sostanzialmente sull’insistenza del palleggio.

Un comportamento a tratti sterile. Talvolta pure urticante per gli spettatori. Nondimeno, preparatorio alla verticalizzazione. Ma soltanto nel momento in cui si concretizza lo spazio buono per imbucare.

Ecco, se davvero si volesse criticare il gioco espresso finora, la pecca degli azzurri è stata proprio quella di modulare il ritmo sulla scorta di una intensità mai massimale. Anzi, troppe volte votata al ragionamento stucchevole. Almeno apparentemente, privo di idee e lucidità.

La speranza è che la sosta per le festività natalizie, al netto di infortuni vari e assenze assortite, abbia permesso all’allenatore di lavorare sulle proprie idee.

Riuscendo a padroneggiare sin da domani il ritmo con cui il Napoli vuole muovere il pallone, affinchè la partita con il Cagliari possa rappresentare il viatico per cominciare nel miglior modo possibile il 2021…

