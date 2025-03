Buongiorno: “ Non molliamo mai”

È tornato al centro della difesa, Alessandro Buongiorno, dopo il lungo infortunio. I risultati si sono subito visti, anche in fase di spinta. Di questo e di altro, il difensore azzurro ha parlato, nell’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino:

“È un Napoli che ha un grande spirito, dove ognuno si mette a disposizione dei compagni. Dove tutti hanno voglia di mettersi in gioco, non ce ne sta uno che non sia pronto a migliorarsi”

Si parla di scudetto, di quello vinto due anni fa, ma Buongiorno guarda al prossimo futuro:

“Sono stati giorni bellissimi, ogni tanto capita che qualcuno descriva quella festa incredibile. Ma il calcio non guarda mai indietro. Conta l’oggi, quello che fai adesso, con il Venezia, non quello che hai fatto in passato”

Chi teme di più Inter o Atalanta?

“Sono due squadre molto forti. L’Inter è partita come favorita dall’inizio della stagione, ma anche l’Atalanta è ostica. Ma a noi non piace guardare gli altri, ci siamo solo noi”

Per il difensore ex Torino, sarà un Napoli che lotterà fino alla fine:

“Noi non pensiamo a quello che sarà, una partita per volta. Mettendo una voglia incredibile, questo i tifosi ce lo riconoscono, non solo allo stadio, ma anche per strada. Sanno che ogni volta che usciamo dal campo, abbiamo dato il massimo. Vogliamo continuare a renderli fieri di noi, lottando fino all’ultimo secondo, dell’ultima giornata”

Il segreto di questo Napoli e come Buongiorno lo definirebbe:

“Concentrati partita per partita, allenamento per allenamento. Nulla nasce per caso, abbiamo lavorato tantissimo.

Mi piace dire cazzuto, tenace, determinato. Non molliamo mai. Questo è il Napoli”

Cazzuto e con cazzimma, questo è il Napoli che ogni tifoso vorrebbe.