Buongiorno:”Con l’Inter partita importante”

Buongiorno: “Con l’Inter una partita importante”

È rientrato da poco, il difensore centrale del Napoli, Alessandro Buongiorno, dopo un lungo periodo di stop. Si è dovuto subito adattare ad un altro modulo di gioco, viste le assenze sulla corsia di sinistra. Di questo ed altro, l’ex granata ha parlato nell’intervista, rilasciata sui canali social, della Lega Serie A. Partendo subito dalla sfida, contro gli attuali campioni d’Italia:

“Contro l’Inter sarà sicuramente una partita importante e tosta. Non mi sento di parlare di lotta per il titolo, mancano ancora troppe partite”

Poi si sofferma sul gioco difensivo, che sta interpretando con Antonio Conte:

“Ero abituato a giocare tanto a uomo, poi con il Mister abbiamo ripreso i movimenti della linea difensiva. Poi diciamo sempre, con il tecnico, che non dobbiamo focalizzarci su un singolo modulo, ma essere pronti, in base a qualsiasi emergenza. Conte ci trasmette dei concetti, che si possono fare sia quando giochiamo a quattro, che a tre”

L’accostamento con Kim e Koulibaly, gli ultimi due grandi centrali azzurri, viene quasi naturale. Buongiorno non si sente da meno:

“Kim e Koulibaly hanno dato tanto per questa squadra, sono grandi campioni. Da parte mia cerco sempre di dare il massimo, per crescere insieme al Napoli. Si difende tutti insieme, non solo di reparto. Mi piace parlare di fase difensiva, bisogna sempre dare qualcosa in più, aiutare il compagno”

Infine, svela un aneddoto, legato all’infanzia:

“Da piccolino giocavo a scacchi, con mio padre. Mi piacciono perché c’è tanta strategia, negli scacchi c’è tanto da pensare, così come in campo. Spesso si gioca d’istinto, ma per noi difensori è importante pensare, per anticipare le giocate. Mi ricordo l’arrocco, le mosse della regina per difendere il re, mi rivedo un po’ in questo”

E sarà una partita a scacchi, anche quella tra Napoli ed Inter. Nessuna delle due, vorrà perdere terreno, sarà decisivo non sbagliare le mosse. Per Buongiorno clienti scomodi da affrontare, ma la consapevolezza di aver riconquistato la condizione migliore.