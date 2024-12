Buongiorno rischio lungo stop.

Non ci voleva proprio, in questo momento della stagione, l’infortunio del tutto imprevisto di Alessandro Buongiorno. Il difensore del Napoli e della Nazionale, durante l’allenamento nella giornata di ieri, in una caduta ha riportato la frattura di due vertebre lombari. Così come si apprende dal comunicato ufficiale, della società: Una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari .

Già da oggi il calciatore inizierà il processo riabilitativo, ma è difficile ora capire i tempi di recupero. La frattura di una vertebra può comportare un periodo di recupero, di anche due mesi, con ogni probabilità, il Napoli non avrà a disposizione, il forte centrale difensivo, prima del 2025 .

L’ipotesi al momento più accreditata è di rivedere Buongiorno, verso la fine di Gennaio, magari per la sfida contro la Juventus del 26.

Il Napoli già si stava muovendo, per il mercato di Gennaio, per rinforzare la difesa, con questa notizia, l’intervento di Manna sarà ancora più imminente.

Nel frattempo però, ci sono delle gare da giocare, prima della fine dell’anno. Il tecnico Antonio Conte, deve trovare delle soluzioni, per coprire il vuoto che lascerà, l’ex granata. Juan Jesus non ha convinto l’allenatore azzurro, nelle volte che è stato chiamato in causa. Prende corpo la possibilità di spostare Olivera in quella zona del campo, così come viene utilizzato da Bielsa. A quel punto però, resterebbe scoperta la fascia sinistra, a meno che, il tecnico salentino, non voglia tornare alla difesa a tre, come nelle prime giornate di campionato. Un bel rebus da sciogliere, prima della trasferta di Genova, prossimo avversario degli azzurri. Il reparto difensivo, fin qui è quello che ha offerto, maggiori garanzie, da questo punto di vista, Antonio Conte saprà trovare, la soluzione migliore.

