Buongiorno: “ Con il Bologna spero di esserci”

Si è sentita molto la sua mancanza, nella debacle di Verona, il Napoli imbarcava acqua da ogni parte e la presenza del difensore della Nazionale, sarebbe stata preziosa.

Quest’oggi Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di Radio CrC, rassicurando i tifosi del Napoli:

“Per il Bologna ho sensazioni positive, spero di esserci, sto lavorando ogni giorno. Dopo Verona abbiamo parlato tra di noi, analizzando gli errori. Domenica vogliamo fare una grande partita, arrivare a fine gara, con la maglia sudata, dando sempre il massimo”

La sconfitta al Bentegodi brucia molto, soprattutto per come è arrivata. Il centrale azzurro prova a spiegarne i motivi:

“L’atteggiamento che abbiamo avuto dopo i gol subiti, il nostro principale errore, poi i carichi di lavoro, si fanno giustamente sentire. L’importante è riprendersi subito, fare una grande partita contro il Bologna. Stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva, siamo consapevoli che ci saranno tanti duelli, soprattutto a centrocampo. Dovremo aiutarci l’uno con l’altro”

Poi parla del suo inserimento nella realtà napoletana, un impatto per Buongiorno molto positivo:

“Qui sto benissimo, si vive di calcio e questo ti fa sentire importante. Non mi aspettavo questa grande passione dei tifosi azzurri”

Tanti paragoni per lui, ma il difensore della Nazionale, dice di non avere un riferimento in particolare :

“Vedevo molti video di Nesta, Cannavaro e Maldini, poi di giocatori più recenti. Seguivo molto Sergio Ramos”

Conclude con l’influenza che Napoli sta avendo nella sua vita:

“Ascolto molta musica rap, ma da quando sono qui mi sono avvicinato a Geolier. La cucina napoletana mi piace molto, devo stare attento a non mangiare troppo. Domenica al Maradona sarà un’emozione grandissima, che provavo già da avversario”

Stessa emozione che sperano di vivere i tifosi azzurri, da parte della squadra azzurra, chiamata ad una prova di riscatto convincente, dopo la figuraccia in terra veneta.