Corriere dello Sport: IL NAPOLI NEL MIRINO

Buongiorno a tutti, il Corriere dello Sport titola IL NAPOLI NEL MIRINO, In piena corsa scudetto entra in campo la procura. Quarantena violata, deferito De Laurentiis: l’ira del club. Contestata l convocazione di Zielinsky, Rrhamani e Lobotka, per la partita del 6 gennaio contro la Juventus. L’avv.to Grassani “tutto regolare, niente 0-3”. Nel Taglio centrale invece troviamo l’articolo su Juve-Inter dove Allegri esalta Vlahovic affermando che “e come Mbappe’ ed Haaland.

