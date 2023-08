Buon viaggio Sor Carlo

“Ao’ ma chi è quel ragazzino”?

Era Francesco Totti e la voce fuori campo era di Sor Carlo Mazzone.

Mr. Magara.

Decano della serie A.

800 e passa panchine in 40 anni. Ultima nel 2006.

Schietto. Pulito. Vero. Amato in tutta Italia per l’educazione popolare.

Italia bella.

Roma su tutte.

Ascoli la patria.

A Napoli per qualche mese in un periodo triste.

Un Signore.

“Vado via, non voglio un solo centesimo”.

Mazzone è lo stesso della corsa più romantica e ribelle del calcio italiano.

“Se famo 3-3 vengo sotto la curva”. Baggio pareggia e Sor Carlo parte. Se ne porta dietro 3 che provano a fermarlo ma niente.

Mazzone in un attimo è sotto la curva dell’Atalanta e grida.

Sdegnato. Mortificato.

Ribelle.

Ricordiamo Carlo Mazzone, maestro Carlo, con lo sdegno gridato in faccia ai razzisti, i beceri maleducati che ieri ma anche oggi rovinano la domenica.

Buon viaggio Mister.

