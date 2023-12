Buon Natale tifosi azzurri veri Campioni d’ Italia

Buon Natale a tutti voi, lettrici/ori di persemprenapoli.it, unite alle vostre famiglie e tutte le persone a voi care. Che questo Natale possa essere per voi e per la vostra indissolubile fede azzurra, la rinascita del sorriso e della gioia e ritornare ad essere vincenti e splendenti come lo scorso anno

È vero che quest’ anno si è partiti male, e forse si è detto addio alla possibile corsa al titolo, ma una cosa mi preme dire proprio in un Santo giorno come questo: SIETE VOI I VERI ED ETERNI CAMPIONI D’ ITALIA e non potrà mai togliervelo nessuno!

La vostra passione ed il vostro indissolubile legame verso questa maglia, la renderanno sempre unica e speciale, ed anche se oggi c’è qualcuno che ne ha deturpato e rinnegato il valore, portate pazienza, tutti passano, ma quella resta e sarà sempre parte integrante del vostro cuore, come lo saranno Diego e Totonno! I capitani eterni azzurri

Oggi mi è sembrato giusto ringraziare tutti voi per il seguito profuso, per il supporto avuto e per avermi sopportato, dalle tante condivisioni ai vari Vaffa…, dalle offese alla persona ai complimenti di addetti ai lavori e non inaspettati, ma soprattutto l’aver condiviso con voi i momenti belli e brutti con la passione e la competenza che vi contraddistingue, in molti colorita, ma certamente sentita per troppo amore!

Buon Natale quindi ad ognuno di voi, sperando che il vostro seguito cresca sempre di più, anche quando le critiche potranno sembrare troppo dirette ad un singolo individuo, ricordando che un’analisi prevede anche questo proprio per provare a migliorare ciò che in quel momento appare poco funzionale

Quindi un grazie a voi tutti da parte di persemprenapoli.it e dal vostro Caracciolo Rosario, rinnovando gli auguri di Buon Natale e sperando che questa Santissima Rinascita possa dare finalmente a chi ne è preposto, il giusto sale in zucca per capire che UNA NOCE IN UN SACCO NON FA RUMORE…E non aggiungiamo altro…AUGURI A TUTTI VOI TIFOSI AZZURRI NEL MONDO E GRAZIE ANCORA PER IL VOSTRO IMPAGABILE SEGUITO ED AFFETTO MOSTRATO! Dal vostro Caracciolo Rosario e da tutta la redazione di PSN!

BUON NATALE CAMPIONI!

