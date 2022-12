Buon Natale e Buon 2023, Da persemprenapoli, Sempre con te!!!

Care lettrici, e lettori di persemprenapoli.it , con le ormai prossime feste natalizie, e la fine di questo 2022, colgo l’occasione per Augurare a tutti voi , ed alle vostre famiglie ed amici, UN SERENO NATALE ED UN CAPODANNO all’insegna della FELICITA’ E PACE, che il 2023, porti finalmente la ventata di serenita’ che tutti auspichiamo, per affrontare il nuovo anno! Ed una SALUTE DI FERRO per tutti!!!

Tenevo, anche a titolo personale, di ringraziare tutti i gruppi, e non solo, per aver dato seguito all’ attivita’ lavorativa svolta per questo sito, sperando , non solo di aver suscitato interesse e voglia di lettura insieme, ma la spinta al seguirci, con la stessa intensita’ ed affetto,anche nel prossimo 2023, per migliorarci e supportarci ancor di piu’ . Un anno, dove ci attendono…notizie da primato (A’ Maronn e’ San Gennaro siano con noi!)…Per tornare alle gioie, ormai troppo lontane, del nostro Diego , l’unico in grado di spostare i vertici e la Geografia del calcio a Napoli!

Per cui, e concludo, GRAZIE DI CUORE AD OGNUNO DI VOI, che abbraccio in modo sì virtuale, ma sentito, anche coloro i quali hanno usato termini coloriti per definire la nostra attivita’, sperando di far cambiare loro idea e seguirci in questo percorso, che ci portera’.…E’ CCÀ CE STAM ZITT!!!

Auguro ogni bene ad ognuno di voi, e rinnovo l’infinito grazie per aver reso possibile un miracolo, la rinascita’ di una testata che tutti definivano…inutile! Spero di cuore davvero, in un futuro prossimo,di essere meritevole del vostro seguito, ma soprattutto della vostra stima e passione per il nostro Napoli!

