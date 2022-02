Bufera Social su Lorenzo Insigne, arriva il monito di Francesco Emilio Borrelli (Consigliere Regionale)

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, “colto in flagrante” dal Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli.

Ma stavolta non si tratta del suo passaggio al Toronto FC che tante polemiche ha suscitato, ma di un video pubblicato su Twitter, che avrebbe scatenato “lo sdegno” del Consigliere Regionale nei confronti del calciatore Lorenzo Insigne

Sembrerebbe infatti, che sulla pagina Facebook del Consigliere Regionale Borrelli, vi sia pubblicato il video che ha scatenato l’ennesima “bufera“, anche social, verso il capitano azzurro, “incriminato” per un messaggio “equivoco” lanciato dal calciatore nei confronti di un tifoso.

Queste le parole che hanno “sollecitato” il Consigliere Regionale Borrelli: “Ciao Checco, ti sono vicino, mi raccomando, ti auguro una presta libertà”.

Da qui e’ giunta immediata,l’ indignazione oltreche’ la risposta molto esplicita del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli al video” incriminato”:

“Diversi cittadini ci hanno segnalato un video pubblicato su Tik Tok in cui il calciatore del Napoli e della nazionale italiana formula il classico augurio che si fa ai carcerati. Si tratta di un frasario tipico degli ambienti criminali, ci sono addirittura pagine social che inneggiano alla camorra e che usano questo frasario per giustificare e solidarizzare con i carcerati. Crediamo conoscendo la qualità umana di Insigne che si sia trattato di uno scherzo probabilmente mal riuscito. E’ probabile che il calciatore sia stato avvicinato da qualche tifoso che gli avrà chiesto di fare un saluto a qualche amico o parente e il calciatore non si sia reso conto che il frasario che ha usato si prestava a interpretazioni sbagliate”.

Insomma, la decisione di andare al Toronto FC, scatenando polemiche ancora oggi presenti, la guerra “silente” tra lui ed il presidente, ed ora anche…Twitter, ed il “diniego” del Consigliere Francesco Emilio Borrelli.

Ed in tutto questo, il silenzio assordante di un capitano, che sta davvero perdendo “la bussola” e dimenticando di essere un personaggio pubblico. Cinque mesi sembrano essere diventati davvero un’ eternita’.

