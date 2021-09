A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il professor Alfredo Bucciero, neurologo della Clinica Pineta Grande, soffermandosi sull’infortunio di Meret ed il suo rientro.

“Quella di Meret non è una frattura con interessamento neurologico”

“Le fratture dei processi trasversi vengono definite fratture minori, non hanno né funzione di sostegno né di protezione del sistema nervoso. Hanno la funzione di far attaccare i muscoli trasversali per far funzionare i muscoli della colonna. Si è capito solo dopo pochi giorni che c’è stata questa frattura, perché c’è stata una contrattura dei muscoli ed hanno creato una piccola infrazione che col tempo si è allargata ed è diventata una frattura vera e propria che ha dato i sintomi che il giocatore ha manifestato nel tempo. Di solito le fratture dei processi trasversi per curarsi necessitano di 4 settimane. Il ragazzo non deve sentire più dolore. Ritorno per Fiorentina-Napoli? Dipende dallo staff medico e da quello che valuteranno nel percorso di recupero. Una frattura ossea rappresenta un trauma, lo scontro con Buksa c’è stato: Meret non ha mai fatto sceneggiata, si è rotto un osso. Intervento chirurgico? Non ho mai operata una frattura dei processi trasversi”.

