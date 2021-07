Bucciantini sicuro: “Il Napoli non è facile da migliorare. Impossibile comprare 24 titolari, li dobbiamo costruire con il lavoro”

Nel corso del consueto appuntamento quotidiano con la trasmissione “Si gonfia la rete”, sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto Marco Bucciantini.

Volto noto delle trasmissioni sportive di Sky, il giornalista s’è espresso così circa le difficoltà a fare mercato di un mucchio di squadre, tutte più o meno paralizzate in fatto di acquisti. “Il mercato sta lasciando insoddisfazione, i tifosi smontano e rimontano le squadre mettendoci tanti soldi dentro perché tanto non li spendono. Questo mercato in cui non succede nulla lascia a tutti un po’ di frustrazione. Ha comprato tanto il Milan, ma ha perso Donnarumma e Calhanoglu...”.

A proposito di tasselli mancanti, appare evidente che il Napoli sia un pò corto a centrocampo. “A centrocampo manca la specificità di Demme, che non sai quando torna. Non è che perderà la stagione. Fosse stato disponibile, erano 4 giocatori per 2 posti, se non 5. Un giocatore serve. Quindi qualcosa devono comprare. Sicuramente prenderanno un terzino sinistro. Ma io non le reputo urgenze…“.

Eppure, la mancanza di alternative valide a coprire efficacemente lo spot di laterale difensivo, specialmente a sinistra, continua a sembrare una lacuna che non si riesce a colmare. A tal proposito, Bucciantini ha sviluppato una sua idea. “Il Napoli come terzini ha Di Lorenzo e Mario Rui. Il ruolo è coperto. Si può fare meglio? Penso di sì. Spenderei più a centrocampo. Quando il Napoli ha fatto 91 punti, come terzini aveva Hysaj e Mario Rui. Dentro una squadra che funziona, i terzini li fai. Il calcio si fa allenando e con il lavoro. Se vogliamo salvare il calcio non possiamo comprare 24 titolari, li dobbiamo costruire con il lavoro!”.

Insomma, il principio che intende veicolare il noto opinionista di Sky è che non si debba ricorrere sempre al mercato in entrata. Talvolta è sufficiente aguzzare l’ingegno e lavorare sul campo, alla ricerca di soluzioni tattiche alternative. “Penso che Spalletti sappia costruire i terzini. Ricordo annate incredibili di Tonetto, così come anche di Perrotta a centrocampo. Le squadre vanno in ritiro con 30 giocatori e alcuni si possono ricostruire“.

Al netto dell’immobilismo palesato finora dalla società partenopea, Bucciantini considera comunque positivo l’atteggiamento mantenuto dalla direzione sportiva azzurra. “Secondo me il Napoli è stato bravo a trattenere tutti, per ora...”.

