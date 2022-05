Bucciantini: “Serve la societa’ per sanare cicatrici storiche che non riesce a curare”

Marco Bucciantini, giornalista e scrittore, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’, ed ha espresso il suo pensiero sul Napoli:

“Le parole di Mertens sono di delusione, non sta agitando fantasmi. Spalletti non li deve vedere, deve ripartire da una Champions, che comunque è un obiettivo che l’anno scorso era mancato. Questa squadra ha delle cicatrici storiche che non riesce a curare, è nel vissuto di questo gruppo ogni tanto perdere una partita decisiva. Può succedere ad aprile, in albergo, gli è successo tante volte. Questi limiti non li supera un allenatore o un calciatore, o l’assenza di Di Lorenzo o di Anguissa, anche se sono state decisive. Lì serve la società, che insieme crea un ambiente che supera quella cicatrice”.

