Bucciantini: “La storia di Conte parla per sè”

Ecco le parole nel prepartita Sky di Marco Bucciantini, riguardo il cammino di Antonio Conte con la sua Inter:

“La storia di Conte parla. Negli anni scorsi, quando andava in vantaggio in classifica, spingeva ancora di più. Voleva dimostrare ogni partita perché era prima. Dal momento che trova la squadra, il suo essere martello diventa la sua forza. Le difficoltà societarie? Un fatto che ha tolto tante polemiche all’ambiente. L’Inter doveva vendere Eriksen Perisic… ma sono rimasti e hanno dato qualità. E’ stato un momento che ha messo Conte di fronte a un solo interlocutore, la squadra. L’Inter è in crescita da anni, e ora usa come carburante le critiche al gioco. L’Inter non gioca male, ma gestisce i momenti della partita“.

