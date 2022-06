Bucchioni a KKN: “Adl, mai passo piu’ lungo della gamba, quando ha potuto ha guadagnato”

Vincenzo Bucchioni, Editorialista presso Qs, Quotidiano Sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del calcio Napoli, e sul Napoli si e’ espresso cosi:

“Consolare i tifosi azzurri? E dura, posso provare con le barzellette, ma credo che comunque i tifosi del Napoli siano abituati a quello che fa De Laurentiis , anche se alla fine le squadre le fa quadrare, pero’ ci sono delle occasioni che non vanno in porto, ci sono delle incertezze su alcuni calciatori nel tuo organico,e se non si fanno colpi in uscita e porti a casa soldi, e difficile che investa, e’ un ritornello ormai che conosciamo e conoscono bene anche i tifosi del Napoli, e’ un modus operandi di un presidente che non fa mai il passo piu lungo della gamba, guarda i conti, quando ha potuto ha guadagnato ed anche bene, pero’ se penso che il Napoli e da anni ad alto livello forse accontentarsi non e sempre giusto, bisogna ambire anche a qualcosa in piu’, ma la situazione economica non e certo delle migliori, penso ad Osimhen, se il giocatore si impunta perche vuole andar via ed arriva l’offerta, come e con chi sostituirà il Nigeriano? Io non vorrei essere nei panni di De Laurentiis…Qualche coppetta l’ha vinta, , poi ce’e’ stato il successo del bel gioco, lo scudetto ad Honorem per l’epoca Sarri io glielo do! Ed i tifosi di questo devono essere contenti ed orgogliosi di quel Napoli.In quel periodo Napoli e stato il laboratorio del Mondo! De Laurentiis fa il bilancio familiare con il Napoli, 100 escono, e 100 entrano, e se riesco mketto anche qualcosa da parte, come fa la formica…il passo piu lungo della gamba non lo fa? Altre societa sono nei guai l’Inter deve restituire 100 milioni, io preferisco restare cosi, rispetto alla paura di fallire”

