Bruscolotti: Tifosi del Napoli penalizzati!

L’ex capitano del Napoli scudettato è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Tema del giorno, non solo la clamorosa sconfitta contro il Milan, ma l’altra, più triste sugli spalti. Contestazioni e risse in Curva B, hanno offerto uno spettacolo ancora più deplorevole, di quello visto in campo. Su questo si è espresso il vecchio capitano azzurro, che di ben altro tifo, ha vissuto da protagonista:

“È una situazione difficile da sanare, già da quest’estate, con le varie cessioni, la tifoseria era spaccata. Già allora dissi di restare calmi, perché poi nel calcio le cose cambiano. Oggi il tifoso del Napoli è penalizzato, vede le altre tifoserie che possono portare bandiere, striscioni, fumogeni e loro no. Anche quando vanno fuori sono vessati, ci vorrebbe più giustizia. Fare un passo in avanti da entrambe le parti, società e tifoseria”

Solita visione lucida ed equilibrata di Bruscolotti, che chiede più giustizia anche per i tifosi.

In effetti quest’estate, nell’epoca dell’A16, ricordiamo un presidente De Laurentiis chiuso in albergo, in ritiro, per evitare problemi.

I gruppi Ultras ora contestano il caro biglietti, soprattutto per ciò che concerne la Champions, oltre il regolamento d’uso dello stadio Maradona, che ne limiterebbe la loro libertà di tifare.

La giornata di ieri sera, era già iniziata male in partenza. I gruppi organizzati si erano già trovati fuori lo stadio, per fare unione e ribadire di non tifare all’interno dello Stadio, visto ciò che è vietato.

Poi la partita non ha certo aiutato ad entusiasmare l’ambiente, in più durante la gara sono stati accesi diversi fumogeni, per sottolineare che se loro vogliono, possono aggirare i divieti. I loro in questione sono i gruppi organizzati, quelli del Napoli siamo Noi, che non vogliono scendere a compromessi. Inoltre nel bel mezzo di una serata, già piuttosto amara di per sé, sono partiti i cori contro De Laurentiis.

Una parte, la maggiore, del pubblico, ha fischiato questo comportamento, invitando questa frangia ad uscire dallo stadio, da qui sono partite le risse in Curva.

Uno scenario non degno di una squadra, che a parte la debacle di domenica sera, sta conducendo una stagione da leggenda. Come sottolineato dal capitano Bruscolotti, bisogna che le due parti si vengano incontro. La verità risiede nel mezzo, come da sempre, se da un lato le immagini di ieri sono da condannare, dall’altro anche la società partenopea deve trovare un accordo con la tifoseria.

Ci saranno altre gare al Maradona, da qui al termine della stagione, si spera anche più importanti, non bisognerà ripetere lo sscempio di Napoli Milan, visto sul campo e sugli spalti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati