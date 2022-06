Bruscolotti sul Napoli: “Non va sfasciata l’ossatura della squadra, i Nuovi? Sono giovani”

Giuseppe Bruscolotti, ex indimenticato capitano azzurro, ha rilasciato un’ intervista alla Gazzetta dello Sport, analizzando il mercato della squadra azzurra e rispondendo cosi al quesito posto dl quotidiano.

Come giudica la rivoluzione che il Napoli vorrebbe realizzare?

“A parer mio, non bisogna sfasciare l’ossatura della squadra anche perché Spalletti ha fatto capire di non essere d’accordo a perdere alcuni elementi centrali del suo progetto tattico. Ad esempio, credo abbia lasciato intuire che avrebbe voluto confermare Ospina. Magari non è stato possibile e se ne farà una ragione, ma è positivo che esprima le sue perplessità. Cosa penso dei nuovi arrivi? Sono ragazzi giovani, ne parlano tutti bene ma poi bisognerà vedere come andranno in un contesto in cui la pressione è tanta”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati