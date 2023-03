Bruscolotti senza freni contro la stampa nazionale: “Rosicano alla grande…”

Beppe Bruscolotti punta il dito contro la stampa nazionale che – a suo dire – non elogia nel modo giusto il Napoli:

“La squadra di Luciano Spalletti – afferma l’ex difensore ai microfoni di Campania Sport – ha la prontezza del singolo, ma anche la forza del singolo. Con i suoi attaccanti fa paura a tutti. Mantenendo quel ritmo avuto prima, ed aumentandolo, ha fatto crescere la prospettiva Scudetto” evidenzia lo storico capitano del club azzurro, ospite della redazione di Canale 21.

“Questa squadra – aggiunge Bruscolotti – sta avendo un ritmo incredibile, dimostrando che la sconfitta con la Lazio è stata solo un inciampo”.

A chi, come Gianni Improta, gli chiede una spiegazione sullo scarso spazio dato dalle prime pagine dei giornali nazionali al Napoli, Bruscolotti risponde prontamente:

“Non capisci come sia possibile che si comportino così? Te lo dico io: vedere il Napoli lassù è uno schiaffo dopo anni di dominio! Non ti viene idea di come possano stare? Stanno rosicando alla grande, stanno morendo!”.

