Bruscolotti: “Rinnovo Insigne? Al 50% il Napoli ha perso il suo capitano”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli: “La maglia più bella del Napoli che ho indossato? Al di là di quella azzurra che più mi piaceva indossare, è stato bello giocare con la maglia rossa. Contro gli inglesi ho giocato. C’era Cennon del Southampton, è passato sotto il mio rullo compressore…“.

Il rapporto tra “Palo di Ferro” e la Nazionale non è mai stato particolarmente felice. Eppure c’è stato un momento della carriera di Bruscolotti in cui non era veramente secondo a nessuno. Nemmeno i “senatori” che si alternavano con la maglia dell’Italia. Nondimeno, Beppe mantiene un certo entusiasmo sulla squadra impegnata nella Finale agli Europei. “Il fattore campo può incidere tanto, l’ambiente può fare la differenza. Mi auguro che il centrocampo riesca a ritrovarsi perché nelle ultime apparizioni abbiamo avuto un po’ di difficoltà. L’assenza di Spinazzola è molto pesante, su quella fascia lo stesso Insigne non è riuscito a esprimersi più agli stessi livelli. Non dobbiamo fasciarsi la testa, anche perché tutti gli azzurri faranno la loro parte. La nostra Nazionale ha dimostrato di essere una delle migliori sul piano del gioco, credo che l’Italia possa dimostrare tutto il suo valore. L’Inghilterra è squadra dura in difesa, Sterling è un problema palla al piede. Uscita dal basso? Abbiamo ripreso a farlo, ma anche Donnarumma ci fa tremare e quel tiki taka. Meglio giocare avanti, senza rischi inutili...”.

Sul futuro di Insigne, protagonista di un Europeo da assoluto Top Player, Bruscolotti ha una sua idea. “Rinnovo Insigne? Bisogna lasciare i telefonini da parte, hanno detto che avrebbero risolto la situazione, ma al 50% il Napoli ha perso Insigne e sarebbe un grande peccato. Mi auguro che ci sia ancora l’intento per una collaborazione, ma a sentire le voci la strada non è in discesa“.

