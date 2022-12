Bruscolotti: “Questo Napoli non mi preoccupa, ecco perché”

Peppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: “Il rientro in campo? Per tutti sarà difficile riattaccare la spina, non solo per il Napoli. E’ importante che non manchi la concentrazione, perchè in passato abbiamo avuto prestazioni deludenti per cali del genere. Ma questo Napoli in verità non mi preoccupa più di tanto, li vedo motivati, vogliosi di riprendere il cammino interrotto dal Mondiale. Credo che siano più gli avversari a doversi preoccupare per inseguire il Napoli e in tal senso nella gara con l’Inter sono proprio i nerazzurri ad avere maggiori pressioni.”

Bruscolotti ha poi analizzato la difesa azzurra: “Il rientro di Rrhamani? Sarebbe importante, forma una coppia complementare con Kim, ma spero stia davvero bene. Ho patito il suo stesso infortunio, è in un posto molto delicato, quindi speriamo sia completamente ristabilito. Auguro a tutti i tifosi del Napoli uno splendido 2023″

