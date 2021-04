Bruscolotti: “Ogni volta che ci sono state le nazionali, problemi di covid”

In diretta a “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, soffermandosi sulle nazionali ed i centrali del Napoli.

“Ogni volta che ci sono state le nazionali ci sono stati problemi di covid”

“Troppe partite? Hanno ragione un po’ tutti. Ci sono delle gare che poi bisogna disputare a fine campionato. È chiaro che il carico è notevole e lo stanno pagando a caro prezzo. Non voglio giustificare nessuno, ma se bisogna portare a termine tutte le competizioni è normale che accade quello che è accaduto. Ci sono tante problematiche purtroppo bisogna a andare avanti. De Laurentiis infuriato per le Nazionale? Si sapeva. Ogni volta che ci sono stati raduni, c’è stato questo tipo di problemi. Qualche raduno si poteva evitare“.

“Maksimovic e Manolas? Contro il Crotone non vedevano l’ora di disfarsi della palla”

“Credo che, visto che erano a Napoli, pensavano già al casatiello (ride ndr). Quello che ho notato è che vanno in apprensione e trasmettono insicurezza ai compagni. Quando arrivava la palla non vedevano l’ora di disfarsene. Addolora di più che i rinnovi non arrivano. Ho letto che Maksimovic ha chiesto un aumento. Dovrebbe dare forse lui qualcosa alla società (ride ndr)”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati