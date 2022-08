Bruscolotti: “Il Napoli ha il solito difetto!”

Bruscolotti ex capitano del Napoli ha tirato le orecchie a Luciano Spalletti per le dichiarazioni rilasciate ieri al termine di Verona-Napoli.

L’ex capitano del Napoli ha parlato della vittoria del Napoli a Verona ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo:

“Ho visto un buon Napoli ieri, è stata una vittoria molto importante. A Verona non è mai semplice. Anche se inizialmente la squadra azzurra ha sbandato. Spalletti dice che ha visto un Kim mostruoso? Beh, su questo non sono d’accordo. Perché se prendi due gol come li ha presi il Napoli, allora come fai a dire che i centrali sono stati mostruosi?”.

