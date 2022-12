Bruscolotti: “Cassano apre la bocca giusto per parlare. Maradona con i compagni era fantastico. Sul Mondiale e i giornalisti…”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Beppe Bruscolotti. L’ex capitano azzurro ha parlato di Maradona ricordando i suoi primi allenamenti del Napoli.

“Ho sempre sognato lo scudetto con il Napoli. Maradona un maestro”

“Cassano apre la bocca giusto per parlare, spara cavolate tutti i giorni. Puoi avere vedute diverse ma non così come fa lui”.

Sul Mondiale

“A me piace molto la Francia, faccio il tifo per l’Argentina chiaramente”.

Sulla vittoria dello Scudetto

“La vittoria dello Scudetto per me è stato l’avverarsi di un sogno. Io ho scelto Napoli per questo, ho rifiutato squadre importanti perché sapevo che prima o poi doveva arrivare il nostro momento, poi è arrivato il Dio del calcio”.

Su Maradona

“Ci siamo accorti della forza di Diego già durante i primi allenamenti. Lui poi si esaltava e te ne faceva di tutti i colori. Sapevamo della sua forza ma da vicino era uno spettacolo. Lui è stato un Maestro i tutto perché poi anche con i compagni era fantastico. Gli allenamenti erano belli di Diego arrivava in ritardo è vero, però poi non se ne voleva andare”.

Sul rapporto con i giornalisti

“Noi avevamo un ottimo rapporto con i giornalisti, vivevamo ogni giorno in stretto contatto. Era un rapporto diverso da quello attuale dove c’è distanza tra i giocatori e i giornalisti”.

