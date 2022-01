Bruno Pizzul: “Contro i viola, Napoli poco cattivo, su Spalletti…non e’ facile…”

L’ex telecronista della Rai, Bruno Pizzul, vera e propria icona del giornalismo italiano, ha rilasciato, alla radio ufficiale alcune dichiarazioni sul Napoli riguardanti l’eliminazione in Coppa Italia, oltreche’ l’attuale momento, e di come dovra’ gestirlo Spalletti, senza dimenticare il Covid che sicuramente non ha aiutato la squadra azzurra in questo periodo, Eccone alcuni stralci delle dichiarazioni dell’ ex telecronista della Rai: Coppa Italia: “Leggere qualcosa, in questi giorni, di calcio giocato e fuori dal campo di gioco è un’operazione molto insidiosa. Anche l’andamento e il risultato finale della partita di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina hanno avuto esiti diametralmente opposti a quelli attesi. Perché, è vero che il Napoli ha dovuto fare i conti con la perdurante assenza di tanti, troppi elementi. Ma è altrettanto vero che la Fiorentina veniva da una prova del tutto negativa a Torino dove era stata seppellita sotto quattro gol”. La gara mal gestita: “L’andamento della partita contro i viola ha dimostrato che la Fiorentina, se non viene aggredita con un tipo di gioco molto propositivo tenendo i duelli a tutto campo, è una squadra davvero difficile da affrontare. La gara è andata così ed è stata caratterizzata di storie particolari a livello di giocate individuale e da tanti episodi. In questo momento, bisogna aspettarsi di tutto. Il discorso resta difficile anche se il Napoli, per forza di cose, deve fare bene nella prossima trasferta a Bologna”. La condizione mentale e fisica dei calciatori azzurri : “Hanno perso la calma e il controllo della situazione che, ad un certo momento, si era venuta evolvendo in maniera favorevole. Mi ha lasciato perplesso, però, l’atteggiamento dei giocatori del Napoli perché hanno accettato, anche in superiorità numerica, che la Fiorentina risultasse più determinata, aggressiva, vogliosa e rapida. Invece, si sono acquietati nel tirare fino alla fine della partita sperando che la situazione si volgesse a loro favore e, invece, non è stato così”. Come potra’ gestire Spalletti: “la situazione che si trova a gestire Spalletti non è delle più semplici. Le assenze continuano ad essere numerose ed importanti e, soprattutto, c’è questo martello incombente della continua analisi attraverso i tamponi che ti lascia col fiato sospeso. A ogni nuova verifica, può saltar fuori qualcos’altro di inaspettato. speriamo che, anche attraverso i nuovi protocolli, la situazione sia perlomeno un po’ più tranquilla. Speriamo non si debba vivere sulle improvvisazioni da parte delle ASL locali e dai TAR che, il più delle volte, prendevano decisioni assolutamente non omogenee. Almeno, adesso, ci dovrebbe essere la possibilità di tracciare una linea di condotta uniforme”.

