Bruno Maiorano: “Come variante ad Osimhen, vedrei bene Dzeko”

Bruno Maiorano: scrittore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli, riguardanti il famoso tesoretto della squadra azzurra

“Politano diciamo che la valutazione 18 milioni con quei soldi andrebbe ad acquistare Deulofeu dall’Udinese . Poi c’è Demme, Intorno ai 12 milioni di valutazione,I soldi andranno a Cagliari per prelevare il centrocampista Nandez, Poi c’è anche una con un valore che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, Poi Pedagna con un valore che non supera i 10 milioni di euro Fabian Ruiz un valore che si aggira intorno ai 35 milioni di euro e credo sia giusto venderlo a questa cifra piuttosto che perderlo a zero a giugno. Anche perché c’è il rischio che vesti scontento e non ti renderebbe per quello che e’ il calciatore, E con quei soldi potresti andarti a prendere Barak del Verona E avresti ancora altri soldi da spendere. si è parlato del cholito Simeone, e io non prenderei al posto di osimhen perché ci vuole un attaccante con caratteristiche diverse, sia chiaro che nella mia squadra Simeone c’è sempre, Però se c’è osimhen prendere il calciatore che riempirebbe l’aria che farebbe reparto da solo quindi non un giocatore di movimento ma che stia lì a prendere i calci in area. Io personalmente però vorrei uno come Dzeco, Se poi non è Dzeko, penso a Beto, a Broja, Djuric della Salernitana, Giocatori che ti possono dare un opzione completamente diversa .Tu sei al settantottesimo di gioco contro la Cremonese esempio metti 2/3 cross in area di rigore e può darsi che grazie a questa variante porti a casa i tre punti.“

