Bruno Longhi: “Koulibaly un mostro! Bernardeschi accresce il valore della rosa”

Bruno Longhi, giornalista Mediaset, ha parlato hai microfoni della Radio Ufficiale del Calcio Napoli, trattando il tema mercato in casa azzurra:

“Premesso che è. Al posto di Insigne è arrivato il Kwarashkelia. No, sì, che è un giocatore di talento, giocatore dal dribbling ubriacante, per cui penso che Napoli sia messo a posto anche da quella parte . Resta da vedere ovviamente come verrà affrontato il nodo Koulibaly.. Io mi baso su quello che ovviamente leggo, su quelle che sono le notizie che trapelano. È chiaro che perdere Kouibaly vorrebbe dire. Tra l’altro, perdere uno dei tuoi più forti centrali al mondo. Apro una parentesi, proprio lo scorso lunedì, ogni mercoledì, sono stato contattato perché stavano redigendo una sorta di formazione dei migliori al mondo e mancava uno dei due centrali da inserire. C’era da scegliere tra VanDjke del Liverpool e Koulibaly, del Napoli, ho inserito il giocatore del Napoli perche’ e un “mostro” , per cui è chiaro che stiamo facendo dei discorsi. Cosa manca? Cosa non manca, io penso che l’augurio ma non mio, ma di tutti i i napoletani che Koulibaly resti perche e un fenomeno!”

Su Bernardeschi:

“Bernardeschi, chiaro che sul giocatore non ci sono sicuramente. Remore perché è bravo, è un campione d’Europa a me poi è sempre piaciuto. Tra l’altro, spesso e volentieri, mi sono trovato in antitesi con alcuni ascoltatori in altre fedi, non Su Radio Kiss Kiss, sulla valenza di questo giocatore, il problema è che il Napoli mi sembra che stracolmo di esterni comunque, ripeto, è una operazione che non so se verrà portata a compimento, dalle parole di De Laurentiis sembrerebbe di sì, è chiaro che anche qui accresci quello che è il valore della rosa. Perché un giocatore forte, è un nazionale, bernardeschi è un giocatore che ha avuto problemi di infortuni alla Juventus , e problemi anche di adattamento ad un mondo che non lo ha mai ricevuto con diciamo gli onori, non le ha mai dato quella fiducia che lui si aspettava di avere, ma è un po il discorso di kulusewky, ché sta dimostrando di essere un giocatore forte come aveva dimostrato alla Juve non ce l’ha fatta, ma perché quando indossi quella maglia e non è facile nel momento in cui, quando gli è stata vicina, anche le critiche sono tante, sempre è nel mirino della critica, e se non hai magari o supporto della società o dell’allenatore o non hai un supporto che arriva dentro di te, allora diventa più difficile emergere. E uno che gioca a calcio, sa giocare a calcio e qui non ci piove, per cui se arriva, ovviamente al Napoli ,è una pedina in più per cercare di migliorare quella che è stata la stagione appena conclusa.”

