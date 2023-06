Bruno Longhi convinto del suo pensiero: “Napoli da scudetto…”

Un po’ tutte le big italiane si stanno muovendo sul mercato. Ne ha parlato il giornalista Bruno Longhi nel corso del suo intervento ai microfoni di TMW Radio:

“Rudi Garcia, per come la vedo io, è il tecnico che arriva per dare continuità al lavoro di Luciano Spalletti. Deve cercare di fare quello che è stato fatto, è uno che può conservare quanto di buono fatto in precedenza e puntare a ripetere i risultati conquistati dal toscano anche se non sarà certamente semplice”.

Sulla Juventus: “Il rinnovo di Rabiot è stato sicuramente inatteso visti gli atteggiamenti in passato della mamma. Invece evidentemente ha cambiato idea e ha un grande feeling con Allegri, che lo considera insostituibile. La Juventus ha messo a segno un colpo importante, di livello. Credo che a questo punto la strada che porta a Milinkovic-Savic sia ormai chiusa, non penso possa approdare a Torino. Ma il calciatore ora alla Lazio non mi ha mai dato la sensazione di essere un giocatore da Champions”.

